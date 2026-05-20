Antalya'da polis motosikletiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'da polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde motorize polis ekibinin motosikleti ile Kemal Ü. yönetimindeki otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle polisler yola savrulurken otomobil ise yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2'Sİ POLİS 3 YARALI
Yaralı 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)