Antalya'da, polis sokağa çıkanları evlerine gönderdi

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil ve sahil şeridine yakın olan parkların yanı sıra mahalle aralarındaki parklarda da denetim yaptı.

Spor yapmak için sokağa çıkanları evlerine gönderen polis ekipleri, mahalle arasındaki parklarda da uygulama yaptı.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

Genç, yaşlı demeden park ve spor alanlarının kullanılamayacağını söyleyerek vatandaşları uyaran polisler, devriyelerini gün boyunca sürdürdü.