Antalya'da polisi karşısında görünce motosikleti bırakıp kaçtı

Antalya'da Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde Dostluk Parkı yanında ihbara giden polis ekip aracını gören kimliği belirsiz bir şahıs, kullandığı motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin yapılan kontrolde, motosikletin üzerinde haciz bulunduğu, plakasının, muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosiklet sahibine plakası olmasına rağmen plaka takmamaktan 46 bin, muayenesinin olmamasından 2 bin 719 TL, sigortasının olmamasından bin 246 TL olmak üzere toplam 49 bin 965 TL para cezası uygulanırken motosiklet, bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.