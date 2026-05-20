Antalya'da selektör tartışması kanlı bitti: 3 kişinin öldüğü olayın görüntüleri

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde 17 Mayıs gecesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte başlayan basit bir yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken, olayın güvenlik kamerası kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

YOL VERME TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Emre Savran, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı ile yoldan geçen Ahmet Bayar arasında selektör ve yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, bir kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Emre Savran hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilerek Serik’te defnedildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ahmet Bayar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çelik yelek ile çıkarılan Bayar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesinde, selektör nedeniyle başlayan tartışmanın büyüdüğünü ve olayın yaşandığı anlardan dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI ORTAYA KOYDU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, seyir halindeki bir aracın başka bir araç tarafından durdurulduğu, ardından araçtan inen kişilerin karşı tarafa yöneldiği görülüyor.

Görüntülerin devamında art arda silah seslerinin ve namlu parlamalarının kaydedildiği, olayın ardından araçların bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.