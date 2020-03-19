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Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı

Asayiş ekiplerince durdurulan şoförün, direksiyon başında alkol aldığı ve çay bardağıyla araçtan indiği bildirildi. Aracı bağlanan sürücünün, 6 ay ehliyetine el konuldu.

İHA | 19.03.2020 - 14:58..
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Antalya-Alanya D-400 karayolunda bekleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibi, kırmızı ışıkta durmaksızın yanlarından geçen otobüsün peşine düştü.

ASAYİŞ YAKALADI

Turist taşımacılığı yaptığı, turist olmaması nedeniyle otel servis hizmeti verdiği belirlenen 07 AEF 976 plakalı otobüs, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde asayiş ekiplerince durduruldu.

Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı

ÇAY BARDAĞIYLA İNDİ

Otobüsü kullanan ve adının Hüseyin B. olduğu belirlenen şahıs, otobüsten elinde içerisinde içki bulunan çay bardağıyla inince asayiş ekipleri tarafından, olay yerine trafik ekipleri çağrıldı.

Kırmızı ışıkta geçen servis şoförü 1.77 promil alkollü çıktı İZLE

PARA CEZASI ALDI, EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Yapılan ölçümde şoför Hüseyin B.'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüs bağlanarak yediemin otoparkına teslim edilirken, asayiş ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakolu'na getirilen alkollü sürücüye, ilk kez alkollü araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali yapmaktan bin 516 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı

Hüseyin B.'nin ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.

Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı

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