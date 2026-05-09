Antalya'da sıcak havalarla beraber sahiller doldu

Antalya yaza çoktan girdi...

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Alanya ilçesinde sıcaklıklar Ağustos ayını aratmıyor.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Bahar aylarının son günlerinde hava sıcaklığının 25 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı ilçede, özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı yoğun ilgi gördü.

Güneşli havayı değerlendiren turistler sahillerde vakit geçirirken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Akdeniz'in berrak sularında tekne turuna çıkan turistler de keyifli anlar yaşadı.

Kiralanan teknelerin güvertesinde güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Yazı aratmayan hava durumları ilçedeki turizm hareketliliğini artırdığı gözlenirken, sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

"GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRİYORUZ"

Ailesi ile birlikte hafta sonu tatilini plajda geçirmek isteyen Mustafa Erkan, ''Dünyaca ünlü Kleopatra plajında haftasonu keyfini ailemizle birlikte geçirelim dedik.

Güzel zamanlar geçiriyoruz. Alanya'nın mutlaka görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz Alanya'ya'' dedi.