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Antalya'da, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala Uğur Aydos adlı kişi, tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İHA |
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Antalya'da, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakal Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde, 39 yaşındaki B.S, evine gelen arkadaşı Uğur Aydos ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmasının devam etmesi üzerine B.S, tabancayla Aydos’un üzerine ateş etti.

Başından ağır yaralanan Aydos, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Antalya'da, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri B.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheli B.S’nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Antalya'da, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

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