Antalya'da, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakal Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde, 39 yaşındaki B.S, evine gelen arkadaşı Uğur Aydos ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmasının devam etmesi üzerine B.S, tabancayla Aydos’un üzerine ateş etti.

Başından ağır yaralanan Aydos, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri B.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheli B.S’nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.