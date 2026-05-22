Antalya'da takla atan araç alev aldı: 2 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, kısa sürede büyük bir faciaya dönüştü. Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atmasının ardından alev almasıyla araçta bulunanlar ölüm kalım mücadelesine girdi.

GECE SAATLERİNDE KORKUNÇ KAZA

Bu gece saat 02.30 sıralarında, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde, H.G. (30) idaresindeki 68 ACV 673 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kısa süre içinde araçta yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine araç adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangında sürücü H.G. ile araçta bulunan Y.S.G.A. (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Alevlerin arasında kalan iki kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta yolcu olarak bulunan A.C.A. (19), M.G. (20) ve Y.K. (21) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Alanya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilmek üzere hazırlandı.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatırken, aracın neden kontrolden çıktığı yapılacak teknik çalışmalarla netlik kazanacak.