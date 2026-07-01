Antalya’da tarihi Hadrian Kapısı önünde taşlı, bıçaklı kavga

Antalya’da turistlerin gözü önünde çıkan bıçaklı kavga, paniğe neden oldu.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yumruk attığı kişiyi cadde ortasında kovalamaya başladı. Kendisini korumaya çalışan kişi ise eline aldığı delici aletle karşılık verdi.

KALDIRIM TAŞIYLA KAFASINA VURDU

Kavga sırasında şüphelilerden biri olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken diğer bir kişi, yerden aldığı kaldırım taşıyla üçüncü kişinin başına vurdu.

Tarihi bölgede yaşanan kavga, çevrede bulunan turistler tarafından endişeyle izlendi.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE SON BULDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerini gören şüphelilerden biri kaçarken iki kişi, polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerden biri ekip aracına bindirilirken, diğerine biber gazıyla müdahale edildi.

Gözaltına alınan iki kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.