Antalya'da tek hayali huzurevine yerleşmek

Antalya'da Veli Çalışkan, geçen yıl beyninde pıhtı atması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Ardından aile düzeninin bozulduğunu, boşanma süreci sonrası kalacak yeri kalmadığını anlattı.

Yüzde 56 engelli raporu bulunduğunu belirten Çalışkan, "Geçen sene altıncı ayda beynime pıhtı attı. Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakımda yattım. O dönem eşim bırak bana bakmayı, hastaneye bile götürmek istemiyordu.

Ben de dedim ki 'Boşanalım', boşandık. Ona, 'Bak kusura bakma, ben seni üzmek istemiyorum, ev satılana kadar kal' dedim. Şu anda evimden çıkmıyor, evi de satamıyorum" diye konuştu.

"ORADA, BURADA YATIYORUM"

Kalacak yeri olmadığı için farklı noktalarda gecelemek zorunda kaldığını belirten Çalışkan, "Orada, burada yatıyorum. Bazen hastanede, bazen otogarda yatıyorum. Bir hayırseverin yanında kaldım birkaç gün" dedi.

"DEVLETİN KANATLARI ALTINDA OLMAK İSTİYORUM"

Tek talebinin bir devlet huzurevine yerleştirilmek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Devletin kanatlarının altında olmak istiyorum. Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum. Otogarda, hastane bahçesinde yatıyorum, bana bir el uzatın" diye konuştu.

Türkiye genelinde huzurevi başvurusu yaptığını belirten Çalışkan, "Antalya geneli istesem '2 yıldan önce çıkmaz' dediler. Ben Türkiye geneli istedim, özellikle çabuk çıksın diye. Muratpaşa Belediyesi talebimi sıraya aldığını söyledi ama sonuç alamıyorum. Beni bir huzurevine yerleştirsinler, bunu istiyorum" dedi.