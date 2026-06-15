Antalya'da termometreler 30 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı

Türkiye, sıcak havaların etkisi altına girdi.

Birçok kentte sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

Bu kentlerden bir tanesi de Antalya'nın Alanya ilçesi oldu.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Haziran ayının ortalarında sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi.

Alanya'nın en gözde turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı'nda, bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

HERKES FARKLI BİR AKTİVİTEYE YÖNELDİ

Çocuklarıyla sahile gelen aileler gün boyunca deniz kenarında vakit geçirirken, gençler ise su sporlarına ilgi gösterdi.

Bazı vatandaşlar ve turistler, son yıllarda popüler hale gelen (SUP) board ile denizde gezerek keyifli anlar yaşadı.

TEKNE TURLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü.

Akdeniz'in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı.

Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini kaydetti.

İŞLETMELERİN DE İŞİNE YARADI

Öte yandan sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi sahillerde vakit geçirirken, işletmelerde de hareketlilik yaşandı.

"TEKRARDAN GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ankara'dan tatil için Alanya'yı seçen Mertcan Erçıktı, "Alanya'ya tatil için Ankara'dan geldik. Daha önce de buraya geliyorduk.

Bu sene tekrardan gelmek istedik. Çocukluğum buranın köpüklü sularında geçti. Tekrardan Alanya'ya geldiğim için çok mutluyum." dedi.