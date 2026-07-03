Antalya'da ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Antalya'nın Alanya ilçesi Barbaros Caddesi'nde 17 yaşındaki Y.Y.K. idaresindeki motosiklet, A.A.S.'nin (35) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü A.A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)