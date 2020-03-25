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Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 25.03.2020 - 05:34..
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Antalya’nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde, Kamil Özdeğer (59) idaresindeki 07 ACC 553 plakalı otomobili Çallı istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARTILDI

Sürücü Özdeğer, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak aracı krikolar yardımıyla yerden yükseltti. Aracın bazı parçaları sökülerek sürücü Kamil Özdeğer, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu güçlükle sıkıştığı yerden çıkartılabildi.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATNI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdeğer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri bulvar üzerinde çift yönlü trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Özdeğer’in oğlu ve yakınlarını polis sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdeğer’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

POLİS BİR ARAYA GELEN KALABALIĞI UZAKLAŞTIRDI

Polis tüm uyarılara rağmen bir araya gelen kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol çift taraflı trafiğe açıldı.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

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