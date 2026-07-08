Antalya'da U dönüşü kazası
Manavgat ilçesinde kavşakta U dönüşü yapan hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde, yapay şelale yönünde ilerleyen Metin D. idaresindeki 01 BFH 275 plakalı motosiklet, kavşakta aynı istikamette seyreden Ferhat D. yönetimindeki 07 BSL 570 plakalı hafif ticari aracın aniden U dönüşü yapması üzerine aracın yan kısmına çarptı.
ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet çarpmanın etkisiyle savruldu.
Görüntülerde, hafif ticari aracın dönüş manevrası yaptığı sırada motosikletin duramayarak araca çarptığı anlar yer aldı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü Metin D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Elmas A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken olayın oluş şekliyle ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının da soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.