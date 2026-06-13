Antalya'da yağmura rağmen denize girdiler

Yurt genelinde yağışlı hava...

Türkiye güneşli havalara kısa bir ara verdi.

Birçok kentte sağanak yağış gerçekleşirken bu illerden biri de Antalya oldu.

SABAH SICAK OLUNCA SAHİLE GİTTİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 65 ölçüldü.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

YAĞMUR SÜRPRİZİ

Öğle saatlerine doğru aniden bastıran yağmura yakalananlardan bazıları sahilden ayrılırken, bazıları denizin keyfini çıkarmaya devam etti.

Yağmur yaklaşık 1 saat etkisini sürdürdü.

AKŞAM SAATLERİNDE SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybederek şehri terk etmesi bekleniyor.