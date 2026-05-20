Antalya'da yanan araca vatandaşlar müdahale etti

Antalya Manavgat'ta korkutan yangın...

Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda Side istikametinden gelip, D-400 kara yolu yönüne seyir halindeki Büyük Birlik Partisi eski ilçe başkanlarından Ali İhsan Kılıç'ın kullandığı otomobil, motor bölümünden yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Bir anda motor bölümünden alevler yükselen otomobile yoldan geçen otomobil sürücüleri, yangın tüpüyle müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

"BUNDA DA VARDIR BİR HAYIR"

19 Mayıs tatilini fırsat bilerek Sağrin, Çardak ve Belkıs'ta taziye ve yaşlı ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Ali İhsan Kılıç, aracının dağ başında tek başınayken de yanabileceğini belirterek, "Çok şükür canımıza gelmedi. Bunda da vardır bir hayır." diye konuştu.