Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, market işletmeciliği yapan Ulaş Demir'in iş yeri önünde bulunan park halindeki otomobiline Ahmet Yiğit, kullandığı minibüsle çarptı.
Olayın ardından Ulaş Demir ile Ahmet Yiğit arasında sözlü tartışma başladı.
Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Yiğit, minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı. Ulaş Demir, otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü arıza yapınca yakaladı.
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KOVALADIĞI SÜRÜCÜYÜ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
Ulaş Demir, aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Yiğit, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Ulaş Demir de akşam saatlerinde jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.