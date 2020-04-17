Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı

1 Bill Gates, DSÖ kararından sonra Trump'a tepki gösterdi Bill Gates, Dünya Sağlık Örgütü'nün finans desteğini kestiği için Donald Trump'ı eleştirdi.

2 Katarsis nedir Arınma olarak da bilinen katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmış bir sözcük olup; ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır.

3 Sağlık personeli alım başvuruları 30 Nisan'a uzatıldı Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 18 bin sağlık personeli alımında bugün tamamlanması gereken başvuru işlemleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

4 Ebru Şallı'nın oğlu öldü Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

5 İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu Avusturya Sağlık Bakanı, Avrupa genelinde birçok ülkede koronavirüs vaka sayılarının düşmeye başlamasına rağmen, ölüm grafiği her geçen gün yükselen İngiltere’deki tablonun korkutucu olduğu söyledi.

6 Japonya'da maske izdihamı kamerada Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'da maske izdihamı yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.