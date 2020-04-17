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Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

Park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i takip edip, tabancayla öldüren Ulaş Demir, tutuklandı.

DHA |
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Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, market işletmeciliği yapan Ulaş Demir'in iş yeri önünde bulunan park halindeki otomobiline Ahmet Yiğit, kullandığı minibüsle çarptı.

Olayın ardından Ulaş Demir ile Ahmet Yiğit arasında sözlü tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Yiğit, minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı. Ulaş Demir, otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü arıza yapınca yakaladı.

Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti ViDEO

KOVALADIĞI SÜRÜCÜYÜ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Ulaş Demir, aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Yiğit, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ulaş Demir de akşam saatlerinde jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

Antalya'da yaşanan kaza cinayetle bitti

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