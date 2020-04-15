taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8898
Euro
7.5068
Altın
1721.41
Borsa
96412.73
Gram Altın
380.888
Bitcoin
46463.77

Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı

Yaşlı adam, neden evde olmadığını soran polise “Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum.” cevabını verdi.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı

Antalya'da Mehmet Demirli’nin kullandığı 07 AHL 040 plakalı otomobil, Manavgat ilçesindeki Zübeydehanım Caddesi'nden Sanayi Sitesi'ne girmekte olan Luman Güneytepe’nin (70) kullandığı 07 EAE 94 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından düştüğü yerden kaldırıldı.

3 KEZ DAHA ALKOLLÜ YAKALANDI

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün, kaza yaptığını kabul etmemesi ve alkollü olması nedeniyle olay yerine trafik ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen trafik ekibi tarafından yapılan alkol kontrolünde Luman Güneytepe’nin 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Güneytepe hakkında daha önce 3 kez alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Muayenesinin de geçtiği belirlenen motosiklet, bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaza yapan alkollü yaşlı adam, evdeki eşini suçladı İZLE

KASKINI ALDI

Olay yerindeki çekiciye tepki gösteren Güneytepe, kaza yapmadığını ve kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerek, “Ben motosikletimi hangi para ile geri alacağım. Benim motosikletimden başka bir şeyim yok.” dedi. Luman Güneytepe’nin motosikletinin bağlanmaması için çabaları sonucu değiştirmezken, son olarak çekicinin üzerinden kaskını almaysı da dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı

"BENİM EVDE ÖYLE BİR VİRÜS VAR Kİ"

Trafik ekiplerinin görevini tamamlamasının ardından Luman Güneytepe’nin alkollü ve 65 yaş üzeri olması sebebiyle olay yerine asayiş ekibi çağrıldı. Polislerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğunun hatırlatması üzerine, “Benim evde öyle bir virüs var ki. Yahu karım, acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Kalabalığa karışmıyorum. Kendimi kuytu bir yere atıp, içiyorum. Bunun kime zararı var?” dedi.

Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı

8 BİN 694 LİRA CEZA YEDİ

Polis ekibi tarafından karakola götürülen Luman Güneytepe hakkında alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL ve korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası olmak üzere 8 bin 694 TL ceza uygulandı.

Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 5 bin 575 adet test kiti ele geçirildi
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği 5 bin 575 adet koronavirüs test kiti, İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar
Bursa'da kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan 6 kişi, koronavirüse karşı dezenfekte etmek için durdukları benzin istasyonunda yakayı ele verdi.
Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Serik ilçesinde evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu, ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.
Atatürk büstünü çalan kişilerden 2'si yakalandı
Gaziantep'te bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan 3 kişiden, 2'si yakalandı. Şahısların hurdacıya sattıkları Atatürk büstü ise geri alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
369
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1817
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
377
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
243
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
261
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
327
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir