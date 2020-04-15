Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı

Antalya'da Mehmet Demirli’nin kullandığı 07 AHL 040 plakalı otomobil, Manavgat ilçesindeki Zübeydehanım Caddesi'nden Sanayi Sitesi'ne girmekte olan Luman Güneytepe’nin (70) kullandığı 07 EAE 94 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından düştüğü yerden kaldırıldı.

3 KEZ DAHA ALKOLLÜ YAKALANDI

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün, kaza yaptığını kabul etmemesi ve alkollü olması nedeniyle olay yerine trafik ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen trafik ekibi tarafından yapılan alkol kontrolünde Luman Güneytepe’nin 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Güneytepe hakkında daha önce 3 kez alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Muayenesinin de geçtiği belirlenen motosiklet, bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

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KASKINI ALDI

Olay yerindeki çekiciye tepki gösteren Güneytepe, kaza yapmadığını ve kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerek, “Ben motosikletimi hangi para ile geri alacağım. Benim motosikletimden başka bir şeyim yok.” dedi. Luman Güneytepe’nin motosikletinin bağlanmaması için çabaları sonucu değiştirmezken, son olarak çekicinin üzerinden kaskını almaysı da dikkatlerden kaçmadı.

"BENİM EVDE ÖYLE BİR VİRÜS VAR Kİ"

Trafik ekiplerinin görevini tamamlamasının ardından Luman Güneytepe’nin alkollü ve 65 yaş üzeri olması sebebiyle olay yerine asayiş ekibi çağrıldı. Polislerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğunun hatırlatması üzerine, “Benim evde öyle bir virüs var ki. Yahu karım, acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Kalabalığa karışmıyorum. Kendimi kuytu bir yere atıp, içiyorum. Bunun kime zararı var?” dedi.

8 BİN 694 LİRA CEZA YEDİ

Polis ekibi tarafından karakola götürülen Luman Güneytepe hakkında alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL ve korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası olmak üzere 8 bin 694 TL ceza uygulandı.