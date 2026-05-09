Antalya’da yaya geçidinde Alman turistin ayağını otomobil ezdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazası, hem çevrede panik yarattı hem de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Karşıya geçmeye çalışan Alman turist, araç trafiğinin yoğun olduğu noktada bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

YAYA GEÇİDİNDE TRAFİK DRAMASI

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapalı Çarşı girişindeki yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen Alman turist Rothkehı E., eşiyle birlikte yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada sağ şeritte ilerleyen bir yolcu minibüsünün durarak yayaya yol verdiği görüldü.

SOL ŞERİTTEN GELEN ARAÇ DURMADI

Minibüsün önünden geçerek karşıya geçmeye başlayan turist, sol şeritten hızla gelen otomobilin durmaması sonucu çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

07 GZH 10 plakalı otomobilin sürücüsü Alihan E.’nin kullandığı araç, yaya geçidinden geçen turiste çarptı. Çarpmanın etkisiyle turistin ayağı aracın altında kalarak yaralandı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, turistin yaya geçidinde beklediği, minibüsün durarak yol verdiği ve ardından sol şeritten gelen otomobilin durmayarak geçiş yaptığı net şekilde görülüyor.

Kayıtlarda, turistin karşıya geçmeye çalıştığı sırada aracın ayağının üzerinden geçtiği anlar da yer aldı.

YARALI TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alman turist, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turistin sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Trafik güvenliğini ihlal eden sürücü hakkında işlem başlatıldığı, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, yaya geçitlerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.