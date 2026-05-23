Antalya'da yayalara yol veren otomobile motosiklet çarptı
Manavgat ilçesinde, yaya geçidindeki yayalara yol veren otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde Erkan S.’nin kullandığı otomobil, yayalara yol vermek için durdu.
Bu sırada Zülal Y.’nin kullandığı motosiklet, otomobile çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü Zülal Y., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Zülal Y.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)