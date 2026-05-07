Antalya'da yolsuzluk davası: Gökhan Böcek ofisteyken, 4 kez para bıraktığını itiraf etti

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk skandalları ülke gündeminde...

Birçok belediyeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken bunlar arasında Antalya'da yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

İKİNCİ DURUŞMADA ÜÇÜNCÜ GÜN

3’ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi.

Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş, duruşma salonunda hazır bulundu. SEGBİS ile tanıklar dinlendi.

"GÖKHAN BÖCEK OFİSTEYDİ"

Akaryakıt istasyonu sahibi Emin Kemal H.’nin şirketinin finans bölümünde çalışan tanık Erdal Z., "23 yıldır finans yöneticisiyim. Yerel seçimler öncesi Emin Kemal H., 1 milyon TL nakit ile 1 milyon TL’lik yakıt kartı çıkarmamı istedi.

Gökhan Böcek ofisteydi, para ile yakıt kartını ofise bıraktım." dedi.

"BİR MİKTAR DOLAR İSTEDİ ZARFA KOYUP VERDİM"

Bunun birden fazla kez yaşandığını ifade eden tanık, "Emin Bey, yine yıl sonuna doğru beni aradı, 600 bin TL istedi. Gökhan Böcek yine oradaydı, bırakıp çıktım. 3-4 gün sonra yine 400 bin TL istendi, Gökhan Böcek varken masaya bırakıp çıktım.

Bir miktar dolar istedi, bir zarf içerisine koydum. Emin Bey ve Gökhan Böcek oturuyorlardı, masaya bırakıp çıktım. İçeride çok kısa süre kaldığım için paraların ne amaçla gittiğini bilmiyorum" diye konuştu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi.

El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi.

702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ve 'Haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.