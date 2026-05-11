Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde feci kaza...

K.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Nadir Dede'ye çarptı.

EKİPLER YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Dede'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM

Mahmut Nadir Dede'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü K.K. ile ilgili işlem başlatılırken kazayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.