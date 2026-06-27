Antalya’nın 94 yaşındaki 'süper çobanı': 90 yıldır keçilerinin peşinde dağlarda

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Emine Tektaş, neredeyse bir asırlık ömrünü keçileriyle dağlarda geçiriyor. 5 yaşında başladığı çobanlık mesleğini 90 yıldır sürdüren Emine Nine, ilerleyen yaşına rağmen her sabah gün doğmadan sürüsünün başına geçiyor.

DAĞLARDA GEÇEN BİR ÖMÜR

Bademağacı Mahallesi’nde yaşayan Emine Tektaş, gününün büyük bölümünü “çocuklarım” dediği keçileriyle birlikte geçiriyor. Yaklaşık 80 keçilik sürüsünü tek başına otlatan Tektaş, hem hayvanların bakımını yapıyor hem de yaz sıcaklarında zarar görmemeleri için gerekli tüm işlemleri kendi elleriyle gerçekleştiriyor.

Güne erken başlayan Emine Nine, keçilerini dağlara çıkarıyor, süt sağımını yapıyor ve kırkım işlemleriyle sürüsünün bakımını aksatmıyor.

5 YAŞINDA BAŞLADI, HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Çobanlığa çocuk yaşta başladığını anlatan Emine Tektaş, mesleğin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade ediyor. Küçük yaşlarda nenesinin yanında başladığı bu yolculuk, zamanla kendi sorumluluğuna dönüşen bir sürüyle devam etti.

Yıllar içinde tecrübe kazandığını söyleyen Tektaş, hayvanlarını korumanın ve ekin alanlarına zarar vermemelerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtiyor.

“GÜCÜM YETTİĞİNCE DEVAM EDECEĞİM”

Hayatını keçilerden kazandığını dile getiren Emine Tektaş, çobanlığın kendisi için yalnızca bir meslek değil aynı zamanda yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. “Allah’ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım” sözleriyle kararlılığını dile getiren Tektaş, çalışmaya devam etmek istediğini ifade ediyor.

80 keçisi sayesinde hem geçimini sağladığını hem de ev sahibi olduğunu anlatan Emine Nine, üretimin ve emeğin hayatındaki önemine dikkat çekiyor.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği azimle çevresindekilere örnek olan Emine Tektaş, hayvancılığın sabır ve emek isteyen bir iş olduğunu vurguluyor. Günlük yaşamını doğayla iç içe sürdüren Emine Nine, bölgedeki gençler tarafından da saygıyla karşılanıyor.

Sağlığı el verdiği sürece keçilerinin yanında olacağını söyleyen Emine Tektaş, ilerleyen dönemde işi yapamaz hale gelirse sürüsünü kızına emanet edeceğini ifade ediyor.