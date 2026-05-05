Antalya'nın Serik Belediye Başkanı Kumbul'dan 'İyi ki AK Parti'ye geçmişim' çıkışı

Serik Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Kadir Kumbul başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, Kumbul ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin bir sonraki meclise bırakılmasını talep etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım da bu ertelemede sakınca olmadığını ifade etti.

CHP'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Bu duruma CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi. Komisyon seçimlerinin aynı oturumda yapılmasını isteyen üyeler, tartışmanın büyümesi üzerine alkışlarla salonu terk etti.

CHP’li Mehmet Balık’ın, “Burayı memurlar mı yönetiyor, siz mi yönetiyorsunuz?” sözleri tansiyonu daha da yükseltti. Salonda kalan AK Parti ve MHP’li üyeler ise CHP’lilerin bu tavrını alkışlarla protesto etti.

KUMBUL'DAN "NEDEN PARTİ DEĞİŞTİRDİNİZ" SORULARINA GÖNDERME

Yaşananların ardından konuşan Belediye Başkanı Kadir Kumbul, kısa süre önce CHP’den AK Parti’ye geçişine de değindi.

Kumbul, mecliste yaşanan tartışmaları örnek göstererek, “Niye barınamadım burada? İşte bu yüzden barınamadım. İki yıl boyunca nezaketimizi koruduk ama aynı tavırlar devam etti” dedi.

"İYİ Kİ GEÇMİŞİM, ÇOK DA MEMNUNUM"

Yeni partisinde farklı bir çalışma ortamı bulduğunu ifade eden Kumbul, “Geçtiğim yerde nezaketi, saygıyı ve çalışma disiplinini gördüm. İyi ki de geçmişim, çok da memnunum” diye konuştu.

Tartışmaların gölgesinde devam eden toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.