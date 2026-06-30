Antalyaspor, Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı
1. Lig ekibi Antalyaspor, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
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1. Lig'de mücadele edecek Antalyaspor, 37 yaşındaki takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Subaşı Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Ergün'ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde savunma oyuncusu Veysel Sarı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
DESTEK KAMPANYASINA KATKI VERDİ
Açıklamada, Veysel Sarı'nın, kulübün başlattığı destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladığı belirtildi.
Takım kaptanının bu desteğiyle kulübe olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)