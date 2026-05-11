Antalyaspor'da büyük kriz: 13'e yükseldi

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'da, FIFA krizi derinleşiyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin transfer tahtasını kapatan dosya sayısı toplamda 13'e yükseldi.

İlk transfer yasağını 15 Eylül'de alan Akdeniz temsilcisinde, FIFA nezdindeki dosya sayısı yıl içinde artış gösterdi.

2025 sonuna kadar 6 dosyaya ulaşan kulüpte, ocak ayında bir dosya daha işleme alınırken, nisan ve mayıs aylarında gelen yeni kararlarla sayı 13'e çıktı.

DOSYA SAYISI GİDEREK ARTTI

Dosyaların büyük bölümünün eski dönem borçlarından kaynaklandığı öğrenilirken yönetimin, yeni sezonda transfer yapabilmesi için bu dosyaları kapatması gerekiyor.

Bir yandan ligde kalma savaşı veren Antalyaspor, diğer yandan mali sorunlar ve FIFA yaptırımlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor.