Antalya'ya sıcak havalar nedeniyle sahiller doldu

Yaz etkisini artırdı.

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan sıcak havalar nedeniyle sahiller dolmaya başladı.

Turizmin en önemli noktalarından olan Antalya'da da benzer bir manzara oluştu.

KUMSALDA GÜNEŞLENDİLER

Haziran ayının sonlarına doğru yaklaşılırken, sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi.

Alanya’nın en gözde turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı’nda bazı turistler Akdeniz’in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

TEKNE TURLARINA YOĞUN İLGİ

Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü.

Akdeniz’in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini renk kattılar.

Öte yandan, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

"GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Eşiyle birlikte hafta sonu tatilini Kleopatra Plajı'nda geçiren Hande Alanya, "Güneşli havanın tadını çıkartıyoruz.

Dışarıdan gelecek olan herkesi eşsiz güzelliklerini deneyimlemeleri için Alanya’ya bekliyoruz.

Tüm babaların da Babalar Günü kutlu olsun" dedi.