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Antarktika’da parçalanan buzlar penguenleri öldürdü

Üzerinde yaşadıkları dev buz tabakasının kötü hava koşulları yüzünden parçalanması nedeniyle, binlerce yavru imparator penguen boğularak öldü.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 11:29..
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Antarktika'daki yavru penguenlerin ölümü, İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) ekibi tarafından duyuruldu. Uydu fotoğraflarında Halley Körfezi'ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark edildi.

BİR GECEDE SULARA GÖMÜLDÜ

800 kilometre yukarıdan görülebilen penguen dışkılarıyla kaplı alan bir gecede sulara gömüldü. Bölgede onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift (dünya çapındaki penguen nüfusunun yüzde 5 ila 9'u) yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu.

Antarktika’da parçalanan buzlar penguenleri öldürdü

İMPARATOR PENGUENLERİ TOPLUCA HAYATINI KAYBETTİ

İmparator penguenleri, en uzun ve en ağır penguen türü. Bu kuşlar, üzerinde üreyebilecekleri dev buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor. Hayvanlar buraya nisanda geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı Aralık'a kadar kalıyor. Bu nedenle, buz tabakasının bu süre içinde parçalanmaması gerekiyor.

Antarktika’da parçalanan buzlar penguenleri öldürdü

BUZ TABAKALARI 2016’DAN BERİ BÖYLE

Buz tabakasının normalden erken parçalanması halinde, yavru kuşların henüz yüzebilecek kadar büyümedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları belirtiliyor. Araştırmacılara göre, 2016'da da bu yaşandı. Şiddetli rüzgarlar, Brunt sahanlığına bitişik olan buz tabakasını birleşme noktasından oydu. Buz tabakası ne 2017'de ne de 2018'de eski haline döndü.

Antarktika’da parçalanan buzlar penguenleri öldürdü

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