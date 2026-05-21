Antarktika'dan çıkan kehribar şoke etti! "Bir zamanlar yemyeşildi"

Antarktika denildiğinde akla ilk olarak buzullar, dondurucu soğuklar ve yaşamın neredeyse imkansız olduğu beyaz bir çöl geliyor.

Ancak bilim insanlarının yaptığı son keşif, bu algıyı tamamen değiştirebilir.

Çünkü kıtanın derinliklerinden çıkarılan küçük bir kehribar parçası, Antarktika’nın milyonlarca yıl önce tropikal yağmur ormanlarına ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

SONDAJ YAPILDI

Araştırmacılar, Batı Antarktika Buz Örtüsü’nün altındaki okyanus tabanında özel robot sondaj sistemi kullanarak derin tortu örnekleri topladı.

Imperial College London’ın da dahil olduğu çalışma kapsamında incelenen örneklerde, Antarktika’da şimdiye kadar ilk kez kehribar bulundu.

Bilim insanlarına göre kehribar yalnızca reçine üreten ağaçların bulunduğu sıcak ve nemli ortamlarda oluşabiliyor.

Doğal olarak bu keşif, kıtanın geçmişte bugünkünden tamamen farklı bir iklime sahip olduğunun doğrudan kanıtı olarak görülüyor.

BİR ZAMANLAR ANTARKTİKA

Araştırmacılar, yaklaşık 90 milyon yıl önce Dünya’nın "sera iklimi" döneminden geçtiğini belirtiyor.

Atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin çok yüksek olduğu bu dönemde kutup bölgelerinde bile yoğun ormanlar bulunuyordu.

Bugün buzlarla kaplı olan Antarktika’nın bazı bölgelerinde; bataklık ormanları, nehir sistemleri, yoğun bitki örtüsü ve reçine üreten ağaçların bulunduğu düşünülüyor.

Kehribarın iç yapısı da bu nemli ekosistemin izlerini taşıyor.

