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Antep kurabiyesi coğrafi işaret oldu

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak kentin 10. tescilli ürünü oldu.

AA | 29.06.2019 - 07:38..
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Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsalar arasında ilk sıralarda yer aldıklarını ifade etti.

Antep kurabiyesi coğrafi işaret oldu

GAZİANTEP'İN 10. TESCİLLİ ÜRÜNÜ

Gaziantep'in mutfak kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Her lezzetimizin ayrı bir değeri, ayrı bir hikayesi bulunuyor. Gaziantep'i dünyanın en önemli mutfak duraklarından biri haline getiren bu lezzetlerden birisi de Antep kurabiyesi. Şehrimizde özellikle ramazan bayramlarına özel olarak hazırlanan Antep kurabiyesi tescilli 10'ncu ürünümüz oldu. Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep lahmacunu, Antep peyniri, Antep bulguru, Antep kurutmalık patlıcanı, Antep köy kahvesi, Antep muskasına coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Antep lahmacununa da AB tescili almak için başvuru yaptık."

Akıncı, Antep meyan şerbeti, Antep pekmezi, boz iç fıstık, Antep biber salçası, Antep karası üzüm, Antep dolmalık biberi, Antep haylan kabağı, Antep urmu dut suyu, Oğuzeli narı, Antep zahter balı, Antep sumağı ve İslahiye biberi için de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını bildirdi.

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