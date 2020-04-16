Antepli çiftçi, bulduğu yöntemle mazot maliyetini düşürüyor

Gaziantep’in İslahiye İlçesi Akınyolu Mahallesinde ikamet eden Nehsan Korkmaz, Motosikletin arkasına bağladığı çapayla biber arası sürümü yapıyor.

Ekonomik durumunun iyi olmadığını ifade eden Nehsan Korkmaz, bu yüzden tarlasını traktör yerine motosikletle sürdüğünü ifade etti.

"MOTOSİKLETLE TARLAMI, DAHA EKONOMİK ŞEKİLDE SÜRÜYORUM"

Korkmaz traktör maliyeti 300 TL tuttuğunu ancak motosikletle 20-30 TL masrafı olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 3 gündür 25 dönümlük tarlayı sürüyorum. Bunu yapmaktaki amacım hem traktörümün olmayışı hemde traktörüm olsa bile yaklaşık 200 ile 300 TL mazot yakacak ancak motosiklete 20 yada 30 TL benzin koyuyorum işlerim daha ekonomik bir halde yapıyorum" diye konuştu.