taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9374
Euro
7.5535
Altın
1723.42
Borsa
96675.93
Gram Altın
384.93
Bitcoin
48784.24

Antepli çiftçi, bulduğu yöntemle mazot maliyetini düşürüyor

Gazintep İslahiye’de çiftçilik yapan Nehsan Korkmaz, tarlasını motosikletle sürerek görenleri şaşırtıyor. Korkmaz, tarlasını bu şekilde 20 TL maliyetle sürebildiğini ifade etti.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Antepli çiftçi, bulduğu yöntemle mazot maliyetini düşürüyor

Gaziantep’in İslahiye İlçesi Akınyolu Mahallesinde ikamet eden Nehsan Korkmaz, Motosikletin arkasına bağladığı çapayla biber arası sürümü yapıyor.

Ekonomik durumunun iyi olmadığını ifade eden Nehsan Korkmaz, bu yüzden tarlasını traktör yerine motosikletle sürdüğünü ifade etti.

Antepli çiftçi, bulduğu yöntemle mazot maliyetini düşürüyor

"MOTOSİKLETLE TARLAMI, DAHA EKONOMİK ŞEKİLDE SÜRÜYORUM"

Korkmaz traktör maliyeti 300 TL tuttuğunu ancak motosikletle 20-30 TL masrafı olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 3 gündür 25 dönümlük tarlayı sürüyorum. Bunu yapmaktaki amacım hem traktörümün olmayışı hemde traktörüm olsa bile yaklaşık 200 ile 300 TL mazot yakacak ancak motosiklete 20 yada 30 TL benzin koyuyorum işlerim daha ekonomik bir halde yapıyorum" diye konuştu.

Antepli çiftçi, bulduğu yöntemle mazot maliyetini düşürüyor

Antepli çiftçi, bulduğu yöntemle mazot maliyetini düşürüyor

İlginizi Çekebilir
87 yaşında koronavirüsü yendi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 87 yaşındaki koronavirüs hastası iyileşti.
Sosyal mesafe için 2 metre yeterli değil
ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmada birçok ülke tarafından tavsiye edilen 2 metrelik sosyal mesafe uygulamasının, yeterli olmadığı ortaya çıktı.
Fırıncıların seyyar ekmek satışına düzenleme
Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla, vali ve kaymakamların başkanlığında komisyon oluşturulacak.
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı boyunca fırınlar eczaneler ve su dağıtma firmaları açık kalacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
558
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
816
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
1293
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
107
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
56
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
148
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir