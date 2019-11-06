AnTuTu, ekim ayının en güçlü akıllı telefonlarını açıkladı

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor. Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ekim ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

ZİRVEDE VIVO NEX 3 5G MODELİ VAR

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Vivo'nun amiral gemisi telefonu Vivo NEX 3 5G, 482 bin 917 puan alarak AnTuTu listesinde zirveye oturdu. Hem 4G hem de 5G sürümleri mevcut olan yeni Vivo NEX 3 serisi, amiral gemisi cihazların standardını yenilikçi bir ekran tasarım konsepti ile kullanıcılara sunuldu.

VIVO NEX 3 ÖZELLİKLERİ

6.89 inç büyüklüğünde ve FullHD+ çözünürlüğünde kenarlardan kavisli bir ekrana sahip Vivo NEX 3, kullanıcılara yüzde 99.6 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranı sunuyor. Telefonun bu özel tasarımlı ekranı ise kutudan çıkan ekran koruyucu ile daha da sağlamlaştırılabiliyor. Şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855+ modelinden alan telefonda, 8GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama konusunda da kullanıcıları zorda bırakmayacak Vivo NEX 3, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip.

Kamera konusuna değinecek olursak, telefonun arkasındaki yuvarlak bir çerçeveye yerleştirilmiş üç adet kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP + 13 MP + 13 MP çözünürlüklerine sahip. Vivo NEX 3'de bulunan 16 MPön kamera ise telefonun üst tarafından açılıp kapanabiliyor.

Oldukça üst seviye özelliklere sahip Vivo NEX 3, 44W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesiyle de şarj konusunda herhangi bir sorun yaratmayacak gibi görünüyor.

VIVO NEX 3 FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama: 707 dolar (4G sürümü)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 806 dolar (5G sürümü)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 876 dolar (5G sürümü)

LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA YİNE VIVO VAR

Vivo, ekim ayının en güçlü akıllı telefonları sıralamasına damga vurmaya devam ediyor. 481 bin 997 puan alarak ikinci sıraya yerleşen Vivo IQOO Pro 5G modeli, 12GB RAM + 256GB depolama kapasitesi ile karşımıza çıkıyor.

Ekim ayının diğer en güçlü android telefonları ise şu şekilde:

Vivo Nex 3 5G - 482 bin 917 Vivo IQOO Pro 5G - 481 bin 997 OnePlus 7T - 481 bin 784 OnePlus 7T Pro - 480 bin 902 Asus Rog Phone 2 - 477 bin 596 Xiaomi Mi 9 Pro 5G - 467 bin 415 BlackShark 2 Pro - 466 bin 373 Realme X2 Pro - 464 bin 354 Meizu 16s Pro - 459 bin 982 Redmi K20 Pro - 456 bin 034

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