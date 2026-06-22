Anzer balının kilosu 7 bin liradan satılacak

Dünyaca tanınan ve kendine özgü florasıyla dikkat çeken Anzer Yaylası’nda, yeni bal sezonu başladı. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı yaylada üretim hazırlıkları sürerken, coğrafi işaret tesciline sahip Anzer balının 2026 yılı satış fiyatı da netleşti. Üretici kooperatifleri tarafından alınan ortak karar doğrultusunda, yeni sezon ürünlerinin kilogramı 7 bin TL’den tüketiciyle buluşacak.

Yaklaşık 2 bin 300 metre rakımda, 40’ı endemik olmak üzere 400’den fazla çiçek türünden elde edilen Anzer balı, bu yıl da sınırlı üretimi ve yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor.

KOOPERATİFLER ORTAK KARAR ALDI

Anzerli bal üreticisi ve kooperatif başkanı Osman Civelek, yeni sezon için belirlenen fiyatın üreticiler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda netleştiğini söyledi.

Bal üretim sezonunun başladığını belirten Civelek, arıcıların kovanlarını yaylaya taşıyarak hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Yeni sezonda hem bal hem de polen fiyatlarının kilogram başına 7 bin TL olarak belirlendiğini açıklayan Civelek, geçen yıl kilogramı 6 bin TL olan balda sınırlı bir fiyat artışına gidildiğini kaydetti.

“TÜKETİCİYİ DÜŞÜNEREK SINIRLI ZAM YAPTIK”

Ekonomik koşulların hem üreticileri hem de tüketicileri etkilediğini belirten Osman Civelek, fiyat belirlenirken alım gücünün de dikkate alındığını söyledi.

Anzer balının üretim maliyetleri ve korunması gereken marka değeri nedeniyle fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Civelek, buna rağmen yüksek oranlı bir artış yerine sınırlı bir zam yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Üreticiler olarak amaçlarının hem kaliteli üretimi sürdürmek hem de tüketicinin ürüne erişimini korumak olduğunu belirten Civelek, Anzer balının özgünlüğünü ve güvenilirliğini muhafaza etmeye devam edeceklerini vurguladı.

SOĞUK HAVA ÜRETİM TAKVİMİNİ GECİKTİRDİ

Anzer balı üreticilerinden ve kooperatif başkanlarından Muzaffer Deniz ise bu yıl mevsim şartlarının üretim sürecini doğrudan etkilediğini söyledi.

Yaylada kış şartlarının etkisinin halen hissedildiğini belirten Deniz, birçok bölgede kar örtüsünün devam ettiğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini ifade etti.

Sisli ve serin havanın çiçeklenme sürecini geciktirdiğine dikkat çeken Deniz, geçen yıla kıyasla sezonun yaklaşık iki hafta geç başlayacağını öngördüklerini kaydetti.

“HEDEFİMİZ GERÇEK ANZER BALINI TÜKETİCİYE ULAŞTIRMAK”

Anzer balının en önemli özelliğinin doğal üretim süreci ve eşsiz bitki örtüsü olduğunu belirten Deniz, üreticilerin en büyük sorumluluğunun hakiki ürünü korumak olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin denetim ve üretim süreçlerinde büyük hassasiyet gösterdiğini ifade eden Deniz, tüketicilere orijinal ve güvenilir Anzer balı ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yeni sezonun tüm üreticiler için bereketli geçmesini temenni eden Deniz, kaliteli üretimin devam edeceğini ve tüketicilerin gerçek Anzer balına ulaşabilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

AŞAĞI ANZER’DE SEZON DAHA ERKEN BAŞLADI

Aşağı Anzer Kooperatifleri Başkan Yardımcısı ve bal üreticisi Adem Turgut da yaylanın coğrafi yapısı nedeniyle üretim takviminin bölgelere göre farklılık gösterdiğini anlattı.

Anzer Yaylası’nın Aşağı Anzer ve Yukarı Anzer olmak üzere iki ayrı bölgeden oluştuğunu belirten Turgut, Aşağı Anzer’de hava koşullarının daha elverişli olması nedeniyle üretim faaliyetlerinin diğer bölgeye göre yaklaşık 10 ila 15 gün önce başladığını söyledi.

Buna rağmen genel olarak mevsimin gecikmeli ilerlediğini ifade eden Turgut, üreticilerin tüm hazırlıklarını tamamladığını ve yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

ANZER BALI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Türkiye’nin en özel bal çeşitlerinden biri olarak kabul edilen Anzer balı, yalnızca Rize’nin Anzer Yaylası’nda bulunan zengin bitki örtüsünden elde ediliyor. Yüksek rakım, temiz hava ve endemik çiçek çeşitliliği, balın aroma ve içerik bakımından benzersiz özellikler kazanmasını sağlıyor.

Her yıl sınırlı miktarda üretilebilen Anzer balı, laboratuvar analizlerinden geçirildikten sonra satışa sunuluyor. Bu özelliğiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep gören ürünler arasında yer alıyor.

2026 sezonunda kilogramı 7 bin TL olarak belirlenen Anzer balı, 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlar halinde tüketicilere ulaştırılacak. Üreticiler ise yeni sezonda hem verimin artmasını hem de Anzer balının kalitesinin korunarak sofralara ulaşmasını hedefliyor.