AP üyelerinden AB Yüksek Temsilcisi'ne Sumud mektubu: İsrail'in müdahalesi korsanlık eylemi

İsrail'in, Gazze ablukasını kırma hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi ve filoda bulunan Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden aktivistlerin alıkonmasına tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 24 parlamenter, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a gönderdikleri mektupta, Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.

"KORSANLIK EYLEMİ"

Mektupta, saldırının uluslararası hukuka göre "seyir serbestisi ilkesinin açık ihlali" olduğu belirtilerek "korsanlık eylemi" olarak değerlendirilebileceğini ifade edildi.

Gemiye el konulması ve aktivistlerin alıkonulmasının münferit bir olay olmadığı, bunun ciddi tırmanış anlamına geldiği vurgulanan mektupta alıkonan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk'in İspanyol ve İsveç çifte vatandaşı olduğunu hatırlatıldı. Ebu Kişk'in durumunun AB'nin yurt dışındaki vatandaşlarına konsolosluk koruması sağlayan "AB İşleyişi Hakkında Antlaşma"nın 23. maddesini doğrudan ilgilendirdiğinin altı çizildi.

"AB GÖRMEZDEN GELEMEZ"

Mektupta "Bu durum, AB'nin artık görmezden gelemeyeceği sistematik uluslararası hukuk ihlallerinin son örneğidir" ifadesi kullanıldı.

AB'ye, gözaltındaki aktivistlerin durumunun acilen doğrulanması ve somut adımlar atılması çağrısında bulunan milletvekilleri, sessiz kalınmasının Birliğin uluslararası hukuk ve temel haklar konusundaki güvenilirliğini zedelediğini savundu.

"İSRAİL'LE ORTAKLIK ANLAŞMASI ASKIYA ALINMALI"

Mektupta ayrıca, insan hakları ve demokratik ilkelere saygıyı temel şart olarak düzenleyen 2. madde kapsamında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talep edildi.

Mektupta, "İsrail'in bu değerlere yönelik sürekli ihlalleri, bu ikili anlaşmanın sürdürülmesini hukuki ve etik açıdan savunulamaz hale getiriyor" değerlendirmesine yer verildi.

"SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Ayrıca Kallas'a hitaben, "Sessizlik ve 'derin endişe' açıklamaları artık yeterli değildir. Bunlar bir tür suç ortaklığına dönüşmüştür" ifadesi kullanıldı.