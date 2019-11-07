AP üyesi Zdechovsky, Diyarbakır annelerine gitti

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

DİYARBAKIR ANNELERİNE GİTTİ

Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti.

KAÇ YILDIR KAÇIRILDIKLARINI SORDU

Ziyarette annelerin ellerini tek tek sıkan ve ellerindeki fotoğraflara dikkatlice bakan Zdechovsky, kaç yıldır kaçırıldıklarını sordu. Zdechovsky'i gören anneler ise "Sadece evlatlarımızı istiyoruz." diye isyan etti.

AP'nin Çek üyesi Zdechovsky Diyarbakır annelerini ziyaret etti İZLE