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Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor.

İHA |
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Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

Bursa’da, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus’un, merkez Yıldırım ilçesinin Karamazak Mahallesi’nde 3 apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda bulunan türbesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Sadece türbenin yerini bilenlerin ziyaret ettiği Aşık Yunus’un kabristanına havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor.

Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN SOYUNDAN GELİYOR"

Bursalı Aşık Yunus hakkında akademik çalışmaların da yapıldığını belirten Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid’in damadı Emir Sultan Hazretleri’nin talebesidir. Onun sohbet halkasında bulunmuş, o ortamı teneffüs etmiştir" dedi.

Bursa'nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu, bilindik manevi şahsiyetlerin yanında bilinmeyen bir o kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Aşık Yunus Hazretleri olduğunu belirten Günay, yazar Samet Altıntaş'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme getirdiği Aşık Yunus Hazretlerinin türbesinin Emirsultan'a giderken Karamazak yokuşu üzerindeki 3 apartmanın havalandırma boşluklarının ortasında yer aldığını anlattı.

Dışarıdan türbeyi fark etmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Günay, türbenin Aşık Yunus'a ait olduğunun 17 asrın büyük alimi Niyazi Mısri Hazretlerinin bildirmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

"KABRİN BULUNDUĞU YER İÇLER ACISI"

Günay, Aşık Yunus Hazretlerinin,Yunus Emre Hazretlerinden farklı bir şahsiyet olduğuna da dikkat çekerek, "Aşık Yunus Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri döneminde yaşamıştır. Onun sohbetlerinde bulunup yazdığı şiirler ile ön plana çıkmıştır şu an kendisine ait bildiğimiz şiirler mesela 'Sordum Sarı Çiçeğe' ilahisi. En çok bilinen ilahilerden biridir, 'Şol Cennetin Irmakları' şiirini söylemiştir. Genellikle Yunus Emre’nin diye biliriz ama Aşık Yunus’undur. Burada asıl olan konu Aşık Yunus Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekanın durumudur. Kabrin bulunmuş olduğu yer içler acısı olup bilinmemektedir. Bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılıp bilinir bir hale getirilip ziyarete açılması gerekmektedir" diye konuştu.

26 yıldır Aşık Yunus Hazretlerine komşuluk yaptığını anlatan Erol Aldaş ise 1730 yıllarında yapıldığı bilinen türbenin etrafında daha önce cami ve medrese türü binaların olduğunun söylendiğini, yapıların yıkılmasının ardından Vakıflara ait arazinin satılmasıyla türbenin bulunduğu bölgeye apartmanların yapıldığını anlattı.

Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

Evinin arka camlarının türbeye açılmasından son derece mutlu olduğunu belirten Aldaş, "Evi ilk aldığımda arka camlar yüksekti. Vatandaşlar çekindikleri için camları yüksek yaptırmışlar. Ben de evi alınca eskiden küçük olan camları aşağıya doğru açtırdım. Türbeden korkulur mu? Çok memnunum burada olduğuma iyi ki de almışız bu daireyi. 5 sene önce türbenin fayans ve mermer kısımları o zamanın başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından bir ziyareti sonrası yaptırıldı. Türbeye bilen geliyor. Yoldan geçip tesadüf görenler geliyor. Uludağ Üniversitesinden de gelenler oldu incelediler binaların kaldırılıp türbenin ortaya çıkarılmasını istediler ama bir gelişme olmadı halen bekleniyor" dedi.

Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

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