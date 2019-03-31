taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Apartmanın boşluğuna düştü, alev aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta bir otomobil, geri geri gelirken kaza yaptı. Otomobilin içerisinde sıkışan kadınların yardımına, polis koştu.

İHA | 31.03.2019 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Üsküdar Bodrumi Korkmaz Sokak içerisinde seyir halinde bulunan İrfan Korkmaz’ın kullandığı 34 JJ 5784 plakalı otomobil, geri geri gelirken apartmanın boşluğuna düşerek alev aldı. Bu sırada sürücü ile birlikte dört kişinin bulunduğu araçta, korku dolu dakikalar yaşandı.

KORUMALAR YARDIMA KOŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun hemen yanında olması nedeniyle olay yerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları ve polisler hemen yardıma koştu. Önce alev alan otomobili söndürmek için çeşme musluğundan hortum çekildi ve müdahale başladı. Otomobilin içerisinde bulunanlar ise vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

Apartmanın boşluğuna düştü, alev aldı

YANGIN ÇEŞME HORTUMU İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Otomobilin içerisinde panik yapan kadın, koruma polisinin verdiği su ile sakinleştirilmeye çalışıldı. Ağlayan kadın daha sonra polis tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan sürücü İrfan Korkmaz ve diğer üç kadın, apartman boşluğuna yan yatarak sıkışan araçtan hafif yaralı şekilde çıkarıldı. Bu sırada otomobildeki yangın, çeşme hortumu ile söndürüldü.

Apartmanın boşluğuna düştü, alev aldı

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri de kazaya müdahale etti. İtfaiye yanan aracı kontrolden geçirirken, sağlık ekipleri de hafif yaralı olan 4 kişiye müdahalede bulundu.

Apartmanın boşluğuna düştü, alev aldı

Apartmanın boşluğuna düştü, alev aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

60
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

96
57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

87
Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

39
Diyarbakır'da banyodan kaçan küçük çocuk

Diyarbakır'da banyodan kaçan küçük çocuk

11
Venezuela karanlığa gömüldü

Venezuela karanlığa gömüldü

32
Antalya'da millet sandık başında

Antalya'da millet sandık başında

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir