App Store'da bulunan virüs, bilgilerinizi ele geçiriyor

Güvenlik araştırmacıları, iOS App Store'da yeni bir virüs tespit etti. Genellikle popüler oyunlara bulaşan virüs, geçmişe yönelik Android odaklı bir kötü amaçlı yazılım olan Golduck ile ilişkili bir sunucuyla gizlice iletişim kurarak bilgilerinizi sızdırıyor. App Store'da bulunan birçok uygulamanın bu virüsü barındırdığı ortaya çıktı.





AYNI VİRÜS ANDROİD'DE TESPİT EDİLMİŞTİ

Yaklaşık 1 sene önce ilk olarak Google Play Store'da bulunan oyunlarda görülen aynı virüs, o zamanlar 10 milyondan fazla kullanıcıyı etkilemişti. Şimdi ise App Store'daki uygulamalarda görülen virüs, telefona bulaştığında yüksek önceliğe sahip oluyor ve ücretli kısa mesajlar göndermenize de neden oluyor.

Bir güvenlik firması, 'Golduck' isimli virüsü App Store'da ortaya çıkardı ve 14 adet retro tarzı oyuna bulaştığını söyledi. Eğer siz de aşağıdaki oyunları indirdiyseniz, dikkatli olmanızda fayda var.

Virüs tespit edilen oyunların tam listesi: