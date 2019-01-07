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App Store'da bulunan virüs, bilgilerinizi ele geçiriyor

App Store'da ortaya çıkan virüs, 14 uygulamaya bulaşarak verilerinizi ele geçiriyor. Uygulamaların tam listesi haberimizde.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 10:09..
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Güvenlik araştırmacıları, iOS App Store'da yeni bir virüs tespit etti. Genellikle popüler oyunlara bulaşan virüs, geçmişe yönelik Android odaklı bir kötü amaçlı yazılım olan Golduck ile ilişkili bir sunucuyla gizlice iletişim kurarak bilgilerinizi sızdırıyor. App Store'da bulunan birçok uygulamanın bu virüsü barındırdığı ortaya çıktı.

app store

AYNI VİRÜS ANDROİD'DE TESPİT EDİLMİŞTİ

Yaklaşık 1 sene önce ilk olarak Google Play Store'da bulunan oyunlarda görülen aynı virüs, o zamanlar 10 milyondan fazla kullanıcıyı etkilemişti. Şimdi ise App Store'daki uygulamalarda görülen virüs, telefona bulaştığında yüksek önceliğe sahip oluyor ve ücretli kısa mesajlar göndermenize de neden oluyor.

app store

Bir güvenlik firması, 'Golduck' isimli virüsü App Store'da ortaya çıkardı ve 14 adet retro tarzı oyuna bulaştığını söyledi. Eğer siz de aşağıdaki oyunları indirdiyseniz, dikkatli olmanızda fayda var.

Virüs tespit edilen oyunların tam listesi:

  1. Commando Metal: Classic Contra
  2. Super Pentron Adventure: Super Hard
  3. Classic Tank vs Super Bomber
  4. Super Adventure of Maritron
  5. Roy Adventure Troll Game
  6. Trap Dungeons: Super Adventure
  7. Bounce Classic Legend
  8. Block Game
  9. Classic Bomber: Super Legend
  10. Brain It On: Stickman Physics
  11. Bomber Game: Classic Bomberman
  12. Classic Brick – Retro Block
  13. The Climber Brick
  14. Chicken Shoot Galaxy Invaders

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