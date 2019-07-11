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Apple 12 inç'lik MacBook modelini satıştan kaldırdı

12 inç'lik ekrana sahip olan 2015 yılında satışa sunduğu MacBook modelini internet mağazasından satışa kapadı.

DHA | 11.07.2019 - 09:43..
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Apple'ın dizüstü bilgisayar sersisi MacBook'lar tasarımı ve kullanıcılara sunduğu özellikler bakımından şimdiye kadar oldukça beğenildi. Şirket, 2015 yılında satışa sunduğu ve 12 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip Macbook modelini internet mağazasından kaldırdı.

Işıksız Apple logosunun kullanıldığı ilk MacBook bilgisayarı olma özelliğine sahip cihaz, aynı zamanda şirketin geliştirdiği en ince ve hafif bilgisayar olma özelliğine sahipti

macbook

Core-M işlemciden güç alsa da pek çok kullanıcı için yeterli gücü sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilen cihazda, kullanıcılar YouTube'da 4K çözünürlüğündeki videoları rahatça izleyememekten şikayet ediyordu.

Apple, yeni MacBook Air’i MacBook’un varisi olarak değerlendiriyor. Yeni Air, 12 inçlik MacBook kadar ince ve hafif olmasa da çok daha daha güçlü bir cihaz.

YENİ MODEL 2020 YILINDA GELECEK

Apple, bu serinin üzerine 16 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni bir MacBook Pro geliştiriyor. 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni MacBook Pro modeli, tasarımsal olarak önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Klavye arasına toz kaçması gibi sorunların bu modelle önüne geçilecek.

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