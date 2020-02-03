Apple, 2019'un sonlarına doğru Samsung'u geçmeyi başardı

Son yıllarda Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticilerin pazara girmesiyle rekabetin iyice arttığı akıllı telefon sektörü, Samsung ve Apple gibi büyük şirketlerin liderlik yarışına ev sahipliği yapıyor:

Strategy Analytics'in son araştırmasına göre Apple, 2019'un dördüncü çeyreğinde 70.7 milyon adet akılı telefon sevkiyatı yaparak, 68.8 milyon sevkiyat yapan Samsung'u geride bırakmayı başardı.

Strategy Analytics'in son verilerine göre Apple, 2019'un son çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarının yüzde 19'una sahip oldu. Aynı çeyrekte Samsung'un pazar payı yüzde 18 olurken, Huawei ise yüzde 15 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Diğer Çinli üreticiler Xiaomi ve Oppo ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 pazar payına ulaştı.

APPLE'IN iPHONE 11 İLE GELEN BAŞARISI

Apple'ın son çeyrekte elde ettiği başarı, muhtemelen yeni iPhone 11 serisinin satış rakamlarından kaynaklanıyor. Her biri gelişmiş bir kameraya, artırılmış performansa ve daha fazlasına sahip üç iPhone 11 modeli satışa çıkaran Apple, özellikle serinin en düşük fiyatlı modeli olan iPhone 11 ile oldukça iyi bir gelir elde ettmişti.

APPLE'IN GELİRLERİ ARTTI

Apple, 2019'un son çeyreğinde toplam 91.8 milyar dolar gelir ve 22.2 milyar dolar kâr elde ederek, tarihteki en kârlı çeyreğini geçirdi. Samsung'un elde ettiği kâr ise yüzde 38 oranında azaldı. Samsung'un mobil gelirleri bir hayli artarken, bellek yongaları gibi diğer üretim dallarında gelirlerde düşüş yaşandı.

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