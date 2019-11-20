Apple, 2020'nin başlarında iki yeni ürün tanıtacak

Apple, gelecek yılın başlarında iki yeni ürün tanıtmayı planlıyor. Bu ürünlerden bir tanesi 3 boyutlu algılama özelliğine sahip iPad Pro, diğeri ise daha ucuz iPhone SE 2 modeli olacak.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPad Pro'nun yeni sürümünde 3 boyutlu algılama özelliğinin bulunacağını söylüyor. iPhone SE 2 modeli ise, diğer iPhone modellerinden daha ucuza piyasaya sürülecek.





YENİ iPAD PRO DETAYLARI

Yeni yayınlanan bir rapora göre Apple, 2022 yılında artırılmış gerçekliğe sahip gözlüklerini piyasaya sürecek. Şirket, buna bağlı olarak ise gelecek yıl tanıtacağı yeni iPad Pro modeline, 3 boyutlu kamera sistemi ekleyecek.

Yeni iPad Pro modelinde tek kameradan vazgeçecek Apple, bunun yerine iki kamera lensi kullanacak. Ayrıca ekranın, LCD yerine microLED teknolojisini kullanması bekleniyor.

Aynı zamanda katlanabilen ekrana sahip ve 5G destekli bir iPad tanıtılacağına dair iddialar da var. Ancak birçok analiste göre, yakın zamanda böyle bir model görmemiz oldukça zor.

Uçuş süresi (TOF) sensörleri olarak da bilinen 3D sensörler, bu yıl tanıtılan birçok amiral gemisi akıllı telefon modellerinde karşımıza çıktı. Ancak şu anda bu teknolojiyi kullanan bir tablet modeli bulunmuyor. Eğer Apple, bu sensörleri yeni tablet modelinde kullanırsa, iPad Pro rakiplerine karşı benzersiz bir avantaj sağlayabilir.





iPHONE SE 2 DETAYLARI

iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone SE 2, iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak. 3 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefon, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefonun kameralarıyla ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İlk iPhone SE modelini 2016 yılında satışa çıkaran Apple, ilk başta 399 dolar olarak belirlediği fiyat etiketini, daha sonra 346 dolara indirmişti. Ming-Chi Kuo, Apple'ın yine aynı stratejiyi benimseyeceğini söyleyerek, iPhone SE 2 modelinin 399 dolardan satışa çıkacağını açıkladı.





iPhone SE 2, özellikle iPhone 11'in fiyatını yüksek bulan ve daha eski iPhone modellerini yükseltmek isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor. Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması beklenen iPhone SE 2 hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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