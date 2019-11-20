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Apple, 5G telefon pazarında liderliği ele geçirebilir

Strategy Analytics firması; kısa süreliğine de olsa Apple'ın, 5G'li telefon pazarında lider olabileceğini söylüyor.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 12:49..
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Huawei ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerken, Apple ise bu konu hakkında sessizliğini koruyor. Birçok kullanıcı Apple'ın bu konuda oldukça geç kaldığını savunurken, gelecek yıl bütün iPhone modellerinin 5G desteğiyle satışa çıkacağı söyleniyor.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni verilere göre Apple, gelecek yıl  Samsung ve Huawei'yi geçerek, 5G telefon pazarının yeni lideri olacak.

iphone

APPLE'IN LİDERLİĞİ ÇOK UZUN SÜRMEYECEK

Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin, orta seviye modellere de 5G desteğini getireceğini belirten Strategy Analytic, bu nedenle Apple'ın liderliğinin çok uzun sürmeyeceğini ifade etti.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bütün raporlara baktığımızda; Apple'ın, gelecek sene tanıtacağı bütün iPhone modellerinde 5G desteği olacak gibi görünüyor. Ancak şirket, kendi 5G modeleri yerine Qualcomm'un çiplerini kullanacak.

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