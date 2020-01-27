Apple, AB'nin tek tip şarj aleti önerisine karşı çıktı

Avrupa Birliği, 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisini şu sıralar daha fazla gündeme getirmeye başladı.

Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

EN ÇOK APPLE'I ETKİLİYOR

Aslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

APPLE'DAN AVRUĞA BİRLİĞİ'NE İTİRAZ

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, "evrensel bir şarj aleti" zorunluluğunun, Avrupa ekonomisine yarardan çok zarar vereceğini belirterek karara itiraz etti.

Şirket, böyle bir kararın Avrupa'daki müşterilere de zarar vereceğini ifade ederek, ayrıca Apple’ın müşterilerine yeni teknolojiler sunma kabiliyetini de kısıtlayacağını vurguladı.

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