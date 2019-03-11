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Apple, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin üretimine başlıyor

Apple, ilk artırılmış gerçeklik gözlüklerinin üretimine yıl sonuna doğru başlayacak.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 10:52..
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Sanal görüntülerin, gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi anlamına gelen artırılmış gerçeklik, günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Bu teknolojiyi gözlükler ile birleştirmek isteyen birçok firma bulunuyor. Özellikle Microsoft’un ürettiği Hololens, en bilinen artırılmış gerçeklik gözlüklerinden bir tanesi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son tahminlerine göre Apple, iPhone'lar ile tam uyumlu çalışacak, artırılmış gerçeklik kullanan yeni bir gözlük üzerinde çalışıyor.

apple

ÖNÜMÜZDEKİ SENE SATIŞA ÇIKABİLİR

Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı son rapora göre, gözlüğün bütün işlevleri iPhone'lar aracılığıyla yapılacak ve gözlük, dijital görüntüleri gerçek dünya ile birleştirmek için sadece ekran görevini üstlenecek. Kuo'ya göre gözlüklerin, 2019'un dördüncü çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında seri üretime girmesi bekleniyor.

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Apple'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir patent başvurusu, akıllı telefonlar ile artırılmış gerçeklik gözlüklerinin nasıl birbiri ile uyumlu çalışacağını gösteriyordu. Bütün bu bilgiler bir araya getirildiğinde, şirketin artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip akıllı gözlükler üzerinde çalıştığı kesin gibi görünüyor.

Son dönemlerdeki düşük iPhone satışlarından son derece rahatsız olan Apple, bakalım geliştirdiği yeni teknolojiler ile tekrar yükselişe geçebilecek mi?

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