Apple, bazı MacBook Pro'ların aniden kapandığını kabul etti

Apple'ın 2019 model 13 inç MacBook Pro'ları, birçok kullanıcı için harika bir dizüstü bilgisayar seçeneği olabilir. Ancak son zamanlarda ortaya atılan iddialar, bazı modellerin kusursuz olmadığını gösteriyor.

Apple yaptığı açıklamada, birçok kullanıcının 13 inç MacBook Pro modellerinde aniden kapanmalar yaşadığını kabul ederek, sorunu düzeltmek için bir çözüm yolu paylaştı.

ANİDEN KAPANMA SORUNUNU DÜZELTME

Eğer sizin de aniden kapanan bir 13 inç MacBook Pro modeliniz varsa, aşağıdaki maddeleri uygulayarak söz konusu sorundan kurtulabilirsiniz.

MacBook'unuzun şarjının yüzde 90'ın altında olduğundan emin olun. Eğer değilse şarjınızı yüzde 90'ın altına indirin. Mac'inizi güç adaptörüne bağlayarak şarj edin. Tüm açık uygulamaları kapatın Kapağını kapatarak Mac'inizi uyku moduna geçirin Cihazınızın en az 8 saat şarj olmasını sağlayın 8 saat dolduktan sonra, Mac'inizi açın ve macOS Catalina'nın en son sürümüne güncelleyin.

Yukarıdaki işlemleri uyguladıktan sonra sorununuz çözülmediyse ve hala kapanma sorunu yaşıyorsanız, Apple Destek ile iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.

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