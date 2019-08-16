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Apple, çift kamera teknolojisini çaldığı iddiasıyla dava edildi

İsrail merkezli bir firma, Apple'ın iPhone XS ve XS Max modellerinde kullandığı kamera patentleri nedeniyle şirkete dava açtı.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 17:06..
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İsrail merkezli kamera firması Corephotonics, ABD Bölge Mahkemesinde Apple aleyhine şikayette bulundu ve Apple'ın bazı patentlerini çaldığını öne sürdü. Firma, Apple'ın iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde karşımıza çıkan çift arka kameralar ile patentlerinin ihlal edildiğini düşünüyor.

apple

İKİ ŞİRKET GEÇMİŞTE DE TARTIŞTI

Söz konusu patent davası, Corephotonics ve Apple arasında yaşanan ilk anlaşmazlık değil. İsrailli şirket, 2017 yılında yine Apple'a dava açarak iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus'ta görülen çift kamera teknolojisinin kendilerine ait olduğunu savunmuş ve Apple'ı hırsızlıkla suçlamıştı.

Ayrıca Apple'ın kamera teknolojilerini geliştirirken, Corephotonics'e ait olan 10 adet patenti de çaldığı iddia edildi.

İki şirket arasında yaşanan tartışma yıllardır devam ederken her geçen yıl davalara yenileri ekleniyor. İsrailli kamera teknolojileri şirketi ise Apple'ın söz konusu patentleri ihlal ettiğinden oldukça emin. Bakalım önümüzdeki günlerde iki şirket arasında yaşanan gerilim devam edecek mi? Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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