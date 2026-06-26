Apple, dünya genelinde Mac ve iPad modellerine zam yaptı

Teknoloji devi Apple, çevrimiçi mağazasını kısa süreliğine kapatıp yeniden açtıktan sonra ürün fiyatlarında ciddi artışlar gerçekleştirdi.

Bu zam dalgasından doğrudan etkilenen üst düzey M4 Pro çipli Mac mini modelinin başlangıç fiyatına tam 200 dolar zam yapıldı.

BELLEK MALİYETLERİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Ekim 2024'te 1.399 dolardan piyasaya sürülen üst düzey M4 Pro Mac mini'nin yeni fiyatı 1.599 dolara yükseldi.

Apple, yapay zeka veri merkezlerinin agresif şekilde genişlemesinin tüm teknoloji sektöründe bellek ve depolama çipleri talebini olağanüstü düzeyde artırdığını belirtti.

Şirket yetkilileri Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamada, bileşen fiyatlarının daha önce hiç bu kadar hızlı ve çok artmadığını vurguladı.

Gelinen noktada maliyetler yüzünden fiyat artışı yapmanın kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği ifade edildi.

TÜM MAC VE IPAD MODELLERİ ETKİLENDİ

Çevrimiçi mağazanın yeniden aktif olmasıyla birlikte Mac bilgisayarların fiyat etiketlerinde yüzde 15 ile yüzde 20, iPad fiyatlarında ise yüzde 15 ile yüzde 25 oranında artış görüldü.

Mağaza genelinde bu büyük fiyat artışları haricinde herhangi bir tasarımsal veya ürünsel değişiklik yapılmadı.

Şirket, geçtiğimiz mayıs ayında 599 dolarlık giriş modelini kaldırıp başlangıç fiyatını 512 GB SSD'li modelle 799 dolara yükseltmişti.

Mağazada 16 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği sessizce yeniden satışa sunulsa da 799 dolarlık başlangıç fiyatı değiştirilmedi.