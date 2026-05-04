Apple, en ucuz Mac mini'yi satıştan kaldırdı

Teknoloji devi Apple, popüler masaüstü bilgisayarı Mac mini'nin ürün gamında sessiz sedasız önemli bir değişikliğe imza attı.

Şirket, uygun fiyatıyla dikkat çeken 599 dolarlık 256 GB depolama seçeneğini yapılandırma aracından tamamen kaldırdı.

YENİ BAŞLANGIÇ FİYATI 799 DOLAR OLDU

Bu beklenmedik hamlenin ardından M4 çip ve 16 GB RAM ile gelen cihazın başlangıç fiyatı otomatik olarak 799 dolara çıkmış oldu.

Tüketiciler artık en ucuz Mac mini'yi almak istediklerinde doğrudan 512 GB depolama alanına sahip bu versiyonu tercih etmek zorunda kalacak.

M4 işlemcili, 16 GB RAM'li ve en az 512 GB depolama alanına sahip M4 Mac mini artık 50 bin 499 TL’den satılacak.

Apple yetkilileri, yapay zeka iş yüklerine bağlı olarak artan talebin cihaz tedarikinde ciddi kısıtlamalara yol açtığını doğruladı.

Küresel bellek kıtlığının da etkisiyle bileşen maliyetlerinin arttığı ve bu dengesizliğin birkaç ay daha süreceği belirtiliyor.

M4 PRO MODELİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yaşanan bu gelişmeler giriş seviyesi cihazlara erişimi zorlaştırırken, üst düzey donanım arayanları etkilemedi.

Serinin daha güçlü olan 512 GB depolamalı M4 Pro modeli, 1.399 dolarlık mevcut fiyat etiketiyle satılmaya devam ediyor.