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Apple eski iPhone'ları yavaşlatmadan önce kullanıcıları bilgilendirecek

Apple, eski iPhone'ların performanslarını düşürmeden önce kullanıcıları bilgilendirme sözü verdi.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 17:01..
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Geçtiğimiz yıllarda birçok iPhone ve iPad kullanıcısı, Apple'ın yaptığı güncellemelerle eski iPhone ve iPad modellerini bilerek yavaşlattığı iddiasında bulunmuştu. Apple ise 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve kullanıcılara durumu açıklamıştı.

'TELEFONLAR ÇÖKMESİN DİYE YAVAŞLATIYORUZ'

Apple yaptığı açıklamada, eski iPhone modellerinin yıpranmış bataryaları ve işlemcileri nedeniyle daha fazla güç gerektirdiğini ve bu durumun da telefonda çökmelere neden olabileceği belirtirken, çökmeleri önlemek için çeşitli güncellemelerle eski iPhone'ları yavaşlattıklarını itiraf etmişti.

apple

İLGİLTERE KONUYA EL ATTI

İngiltere rekabet kurumu ise kullanıcıların, Apple'ın telefonları bilerek yavaşlattığını bilmediklerini ve bu nedenle telefonları tamire götürdüklerini belirterek Apple'a uyarı gönderdi. Daha sonra Apple yaptığı açıklamada, 2018 yılından sonra eski iPhone modellerini yavaşlatmayacaklarının sözünü verdi.

APPLE ANLAŞMA İMZALADI

Apple ile İngiltere rekabet kurumu arasında geçtiğimiz günlerde yeni bir anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma uyarınca Apple, iPhone'ların batarya sağlığı ve performans konusunda kullanıcılara daha açık ve net bilgiler verecek. Şirket artık iPhone'ların ,performansını etkileyebilecek herhangi bir yazılım güncellemesi yayınladığında kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlü olacak. Yani kısaca özetlemek gerekirse Apple artık kullanıcılara haber vermeden telefonları yavaşlatamayacak.

iphone

Eğer Apple söz konusu anlaşmayı ihlal eder ve kullanıcılara haber vermeden eski iPhone'ları yavaşlatırsa İngiltere rekabet kurumu tarafından açılacak bir davada oldukça zor durumda kalabilir.

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