Apple, gelecekteki iPhone'lar için daha gelişmiş titanyum üzerinde çalışıyor

Apple, iPhone 17 Pro serisinde termal sorunlar nedeniyle alüminyum tasarıma geçiş yapsa da titanyum malzemeden tamamen vazgeçmedi.

Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre şirket, gelecekteki iPhone modellerinde kullanmak üzere malzemenin çok daha gelişmiş bir versiyonunu aktif olarak araştırıyor.

ISI VE AĞIRLIK SORUNLARINA YENİ FORMÜL

Yeni alaşım çalışmasıyla titanyumun düşük ısı iletkenliği probleminin çözülmesi ve cihaz kalınlığı artırılmadan ağırlığın azaltılması hedefleniyor.

Geliştirilen bu yeni formül tamamen olgunlaştığında, premium iPhone modellerinin yeniden titanyum kasaya dönmesi bekleniyor.

Apple'ın dayanıklılık avantajı nedeniyle iPhone Air gibi ince ürünlerinde titanyum kullanmaya devam ettiği ve sıvı metal gibi alternatifleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

Gelecekte sisteme dahil edilecek buhar odacıklı soğutma teknolojisi sayesinde titanyumun Pro modeller için yeniden pratik hale getirilmesi planlanıyor.